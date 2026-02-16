Dort und in den anderen Hochburgen säumen hunderttausende Besucher die Straßen. Der Kölner Zug solidarisierte sich mit dem Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly, gegen den in Moskau ein Prozess wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane eröffnet worden war. Im Düsseldorfer Zug zeigt ein Mottowagen den russischen Präsidenten Putin, der die Karnevalsfigur des Hoppeditz aufspießt. Dieser wiederum schlägt Putin auf den Kopf. Ein weiterer Wagen zeigte ihn gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump, wie beide gemeinsam Europa verspeisten.
