Hilfslieferungen für den Gazastreifen am Grenzübergang Rafah (Archivbild) (AP / dpa / Mohammed Arafat)

So seien beispielsweise Wasserleitungen und Generatoren unerlässlich für die Wiederherstellung einer grundlegenden Infrastruktur. Es gelte jetzt, die katastrophalen humanitären Bedingungen in Gaza zu verbessern. Spoljaric nannte unter anderem die Instandsetzung von Krankenhäusern, Wohngebäuden, Schulen sowie der Wasserversorgung.

Grenzübergang Rafah wird am Sonntag geöffnet

Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird israelischen Angaben zufolge am Sonntag wieder für den Personenverkehr geöffnet. Die zuständige israelische Cogat-Behörde teilte mit, die USA hätten auf die Öffnung gedrängt. Sie ist Teil des von Washington vorangetriebenen Gaza-Friedensplans.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.