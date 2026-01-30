Gazastreifen
Rotes Kreuz fordert von Israel Einfuhrbeschränkungen zu lockern

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, hat Israel aufgefordert, die Einfuhrbeschränkungen für Hilfsgüter im Gazastreifen zu lockern. Dazu gehörten auch sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnten, sagte IKRK-Präsidentin Spoljaric in Genf.

    Hilfslieferungen für den Gazastreifen am Grenzübergang Rafah (Archivbild) (AP / dpa / Mohammed Arafat)
    So seien beispielsweise Wasserleitungen und Generatoren unerlässlich für die Wiederherstellung einer grundlegenden Infrastruktur. Es gelte jetzt, die katastrophalen humanitären Bedingungen in Gaza zu verbessern. Spoljaric nannte unter anderem die Instandsetzung von Krankenhäusern, Wohngebäuden, Schulen sowie der Wasserversorgung.

    Grenzübergang Rafah wird am Sonntag geöffnet

    Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird israelischen Angaben zufolge am Sonntag wieder für den Personenverkehr geöffnet. Die zuständige israelische Cogat-Behörde teilte mit, die USA hätten auf die Öffnung gedrängt. Sie ist Teil des von Washington vorangetriebenen Gaza-Friedensplans.
