Russischer Angriffskrieg

Durch den extremen Winter benötigen fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe, sagte der Leiter der Internationalen Zusammenarbeit des DRK, Johnen, in Berlin. Durch die zerstörte Energieinfrastruktur habe es in vielen Wohnungen nur fünf bis sieben Grad. Man arbeite mit dem Ukrainischen Roten Kreuz zusammen und unterstütze die Menschen mit Generatoren, Spenden und Arbeitskraft. 20 DRK-Mitarbeiter arbeiteten derzeit direkt in der Ukraine, hieß es weiter.
Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.