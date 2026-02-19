Russischer Angriffskrieg
Rotes Kreuz: Schlimmste Situation für Zivilisten seit Kriegsbeginn in der Ukraine

Die derzeitige Situation der Zivilisten in der Ukraine ist nach Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes die schlimmste seit Beginn des russischen Angriffskriegs.

    Zwei Frauen liegen sich in den Armen. Sie trauern. Eine Frau trägt eine Fahne mit der Flagge der Ukraine.
    Trauer und Kälte: Die Menschen in der Ukraine haben es derzeit besonders schwer. (IMAGO )
    Durch den extremen Winter benötigen fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe, sagte der Leiter der Internationalen Zusammenarbeit des DRK, Johnen, in Berlin. Durch die zerstörte Energieinfrastruktur habe es in vielen Wohnungen nur fünf bis sieben Grad. Man arbeite mit dem Ukrainischen Roten Kreuz zusammen und unterstütze die Menschen mit Generatoren, Spenden und Arbeitskraft. 20 DRK-Mitarbeiter arbeiteten derzeit direkt in der Ukraine, hieß es weiter.
