Russischer Angriffskrieg

Durch den extremen Winter benötigen fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe, sagte der Leiter der Internationalen Zusammenarbeit des DRK, Johnen, in Berlin. Durch die zerstörte Energieinfrastruktur habe es in vielen Wohnungen nur noch fünf bis sieben Grad. Man kooperiere mit dem Ukrainischen Roten Kreuz und unterstütze die Menschen mit Generatoren und Spenden, hieß es. 20 DRK-Kräfte arbeiteten derzeit direkt in der Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.