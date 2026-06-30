Blutkonserven werden in einem Zentrallabor des DRK-Blutspendedienstes für Krankenhäuser und Praxen gefiltert und aufbereitet. (picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd)

Grund dafür sei ein Rückgang bei den Blutspenden durch die anhaltende Hitzewelle der vergangenen zwei Wochen. An vielen Terminen hätten bis zu 40 Prozent weniger Menschen gespendet als für eine stabile Versorgung erforderlich sei. Das DRK warnt deshalb vor der nächsten Hitzephase, die laut Meteorologen Anfang Juli bevorsteht, und appelliert an potenzielle Blutspender. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, die Bestände wieder aufzufüllen und die Versorgung für die kommenden Wochen zu sichern.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.