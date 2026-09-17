Privater Medienkonzern
RTL Deutschland und Sky streichen weitere 500 Stellen

Nach der Zusammenlegung von RTL Deutschland und Sky sollen bis Ende 2027 rund weitere 500 Stellen in den beiden Unternehmen abgebaut werden.

    Ein Banner am Hauptsitz des TV-Senders RTL und Sky am Picassoplatz in Köln-Deutz
    Bei RTL Deutschland und Sky sollen noch einmal 500 Stellen abgebaut werden. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Der überwiegende Teil davon solle noch in diesem Jahr gestrichen werden, teilte RTL mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Erst Ende 2025 waren rund 600 Stellen im Zuge von Sparmaßnahmen weggefallen.
    Um den Stellenabbau möglichst sozialverträglich umzusetzen, setzt das Unternehmen offenbar auf ein Freiwilligenprogramm. Nach "Bild"-Informationen werden Mitarbeitern dabei unter anderem Abfindungen, Unterstützung bei beruflicher Neuorientierung und Umschulungen angeboten. Auslaufende Verträge sollen teilweise nicht verlängert und freie Stellen nicht mehr nachbesetzt werden.
    Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.