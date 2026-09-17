Privater Medienkonzern

Der überwiegende Teil davon solle noch in diesem Jahr gestrichen werden, teilte RTL mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Erst Ende 2025 waren rund 600 Stellen im Zuge von Sparmaßnahmen weggefallen.
Um den Stellenabbau möglichst sozialverträglich umzusetzen, setzt das Unternehmen offenbar auf ein Freiwilligenprogramm. Nach "Bild"-Informationen werden Mitarbeitern dabei unter anderem Abfindungen, Unterstützung bei beruflicher Neuorientierung und Umschulungen angeboten. Auslaufende Verträge sollen teilweise nicht verlängert und freie Stellen nicht mehr nachbesetzt werden.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.