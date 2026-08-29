Silber für die deutschen Ruderer Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee (picture alliance / ANP / Iris van den Broek)

Das Quartett, das noch bei der EM im italienischen Varese ganz oben gestanden hatten, musste sich mit einer Zeit von 5:34,46 Minuten in einem engen Rennen nur Italien (5:33,60) geschlagen geben. Bronze ging an Großbritannien (5:35,40).

Bei den Frauen fuhr das deutsche Boot um Maren Voelz, Juliane Faralisch, Johanna Debus und Frauke Hundeling auf Platz sechs. Weltmeisterinnen, wie schon 2025, sind die Niederlande vor Großbritannien und den USA.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.