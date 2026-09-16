Nach Brief

Berlin, Deutschland, 09.09.2026: Bundeskanzleramt: Empfang des Präsidenten des Europäischen Rates im Kanzleramt: Bundesk (imago / dts Nachrichtenagentur)

Generalsekretärin Oppermann bekräftigte, die CDU könne das Land nur aus den aktuellen schwierigen Zeiten führen, wenn sie dem Kanzler Rückendeckung gebe. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte als einer der Unterzeichner des Briefes wörtlich: "Wir wollen, dass Friedrich Merz ein erfolgreicher Kanzler ist". Günther nannte das Schreiben ein notwendiges Signal, dass man die Bundesregierung unterstütze. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder ergänzte, die Partei müsse öffentlichen Streit jetzt vermeiden.

In der Erklärung heißt es unter anderem, die Ministerpräsidenten wollten gemeinsam mit dem Bundeskanzler ihren Beitrag zu mehr Stabilität leisten. Zweifel an der Unterstützungsbekundung kam vom Koalitionspartner SPD. Bundesvize Schweitzer wies vor Journalisten darauf hin, dass in dem Schreiben nicht einmal Merz' Name erwähnt sei.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.