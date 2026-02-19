Ein verletzter Soldat aus der Ukraine wird 2022 in einem Krankenhaus in Bochum behandelt. (IMAGO / Funke Foto Services / Bernd Thissen )

Die Evakuierungen seien über das Katastrophenschutzverfahren der EU erfolgt, teilte das Bundesgesundheitsministerium der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Evakuierten würden über den sogenannten Kleeblattmechanismus in Kliniken im ganzen Bundesgebiet verteilt. Für die Koordination sei das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zuständig. Angaben dazu, wie viele der Behandelten Zivilisten oder Soldaten waren, machte das Ministerium nicht und verwies dabei auf die Privatsphäre der Beteiligten.

Hilfsorganisationen und zivile Initiativen bringen ebenfalls Menschen aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland. Dazu liegen der Bundesregierung aber keine Zahlen vor.

