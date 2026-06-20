Saarbrücken

Zudem hätten mehr als 9.500 Schülerinnen und Schüler inklusive Betreuungspersonal die Spiele vor Ort erlebt, hieß es vom Veranstalter.
Bei den Special Olympics treten Menschen mit geistigen Behinderungen an. Die Athletinnen und Athleten konnten sich seit Montag in 27 Sportarten an 23 Sportstätten im Saarland und im französischen Forbach messen. Die Nationalen Spiele dienen auch der Qualifikation für die Weltspiele im kommenden Jahr in Santiago de Chile.
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.