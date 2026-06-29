Nach Starkregen

Wandergebiet oberhalb des Faggenbachs im Kaunertal in Österreich (picture alliance / imageBROKER / alimdi / Reinhold Ratzer)

Nach starken Regenfällen waren drei Muren auf die Kaunertaler Gletscherstraße abgegangen. Die Straße wurde von Geröll und Schlamm blockiert, wie die Behörden des Bundeslandes Tirol mitteilten. Rund 200 Personen, die für Tagesausflüge in das Kaunertal gekommen waren, konnten deshalb das Gebiet nahe der italienischen Grenze nicht mehr verlassen. Sie mussten die Nacht in einer Schutzhütte und einem Bergrestaurant verbringen.

Das staatliche Meteorologie-Institut Geosphere Austria warnte vor weiteren Gewittern in Tirol. Ab Montagnachmittag und am Dienstag könne es unter anderem zu kleinen Muren und lokalen Überschwemmungen kommen sowie zu Behinderungen auf Straßen und Schienen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.