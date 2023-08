Das hat der bayerische Verwaltungsgerichtshof in München entschieden und damit in zweiter Instanz die Klage einer Frau aus dem Landkreis Rosenheim abgewiesen. Sie wollte juristisch gegen die Festsetzung des Rundfunkbeitrags vorgehen und begründete dies laut Gerichtshof mit "mangelnder Meinungsvielfalt". Dagegen entschied das Münchner Gericht unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der Rundfunkbeitrag werde ausschließlich als Gegenleistung für die Möglichkeit des Rundfunkempfangs erhoben. Etwaige Einwände gegen die Qualität des Programmangebots stellten die Erhebung des Beitrags nicht in Frage.