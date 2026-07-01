Russische Armee greift Ziele in der Ukraine an. (Aufnahme am 25.06.26) (Ukrainian Emergency Service/via AP/dpa)

In der Stadt Cherson gab es nach Behördenangaben bei einer Drohnenattacke auf einen Linienbus zwei Tote und fünf Verletzte. In der Region Dnipropetrowsk wurden fünf Tankstellen angegriffen; es entstanden Brände. Dem örtlichen Gouverneur zufolge wurden eine Frau getötet und drei Menschen verletzt.

Gleichzeitig meldet die Ukraine Angriffe ihrer Armee auf russische Kriegsinfrastruktur. Präsident Selenskyj sagte in sozialen Medien, dass ukrainische Kräfte eine Ölraffinerie in der russischen Stadt Ufa und eine Fabrik für Raketenteile in der Region Penza getroffen haben.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.