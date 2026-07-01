Russische Armee greift Ziele in der Ukraine an. (Aufnahme am 25.06.26) (Ukrainian Emergency Service/via AP/dpa)

In der Stadt Cherson wurden demnach bei einer Drohnenattacke auf einen Linienbus zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. In der Region Dnipropetrowsk wurden Tankstellen angegriffen; es entstanden Brände. Laut dem örtlichen Gouverneur wurden eine Frau getötet und drei Personen verletzt.

Die Ukraine meldete ihrerseits Angriffe auf russische Kriegsinfrastruktur. Präsident Selenskyj sagte in sozialen Medien, eine Ölraffinerie in der russischen Stadt Ufa und eine Fabrik für Raketenteile in der Region Pensa seien getroffen worden. Der Generalstab in Kiew gab zudem bekannt, eine wichtige Straßenbrücke zwischen den Städten Donezk und Mariupol im Südosten der Ukraine zerstört zu haben. Das ukrainische Militär greift seit Wochen systematisch Brücken im von Russland besetzten Teil des Landes an, um die Logistik der russischen Armee zu stören.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.