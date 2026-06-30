Die Ukraine griff den Großraum Moskau mit zahlreichen Drohnen an. (Moscow Region Governor Andrei Vo)

Die Anlage werde vor allem für die Koordinierung der russischen Einheiten in der Ukraine genutzt. Der Angriff wurde von russischer Seite nicht bestätigt. Der Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, sprach lediglich von mehr als 60 feindlichen Drohnen über der Hauptstadt, die die Luftabwehr abgeschossen habe.

Die Europäische Union hat derweil die ersten Gelder für die Beschaffung weiterer Drohnen aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen für die Ukraine freigegeben. Ausgezahlt würden zunächst 3,9 Milliarden Euro, hieß es aus Brüssel. Weitere Zahlungen sollten in den kommenden Tagen erfolgen. Die ukrainische Ministerpräsidentin Swyrydenko bedankte sich auf der Plattform X für die - Zitat - "rechtzeitige Unterstützung". Sie helfe dem Lande bei dringendem Verteidigungsbedarf und gewährleiste wichtige Lieferungen an die Front.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.