Odessa wurde erneut mit russischen Drohnen angegriffen (Archivbild) (Michael Shtekel / AP / dpa / Michael Shtekel)

Nach amtlichen Angaben wurden Teile der Infrastruktur zerstört. Genauere Informationen auch über mögliche Verletzte gab es zunächst nicht. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj Fluggesellschaften vor Gefahren im russischen Luftraum gewarnt. Er begründete dies mit der hohen Zahl von Drohnen, die dort eingesetzt würden. Russlands Präsident Putin sagte dazu, dies sei Staatsterrorismus von ukrainischer Seite, auf den man reagieren werde. Derweil haben sich die Verteidigungsminister der EU-Staaten bei ihrem Treffen in Irland nicht darauf verständigt, der Regierung in Kiew Zusagen für neue Patriot-Flugabwehrraketen zu geben.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.