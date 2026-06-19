Die russische Zentralbank senkt den Leitzins. (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Tereshchenko)

Wie die Währungshüter in Moskau mitteilten, wurde er um einen Viertelpunkt auf nun 14,25 Prozent zurückgenommen. Dass der Zinssatz nicht wie von Experten erwartet deutlicher gesenkt wurde, liegt laut der Zentralbank unter anderen an Inflationsrisiken. Diese ergäben sich aus einem Rückgang der Treibstoffproduktion.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren immer wieder Ölraffinerien in Russland an. In einigen Regionen ist die Treibstoffversorgung beeinträchtigt, die Benzinpreise steigen.

Die russische Wirtschaft war zuletzt leicht geschrumpft. Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine gelten weitreichende Sanktionen gegen das Land. Mit der Senkung des Leitzins soll die russische Wirtschaft belebt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.