Ukrainekrieg

Russland griff einen ukrainischen Passagierzug in Yahodyn in der Nähe der polnischen Grenze an. (Ukrainian Ukrzaliznytsia Railway)

Man solle zeigen, dass man für die Ukraine da sei und keine Angst habe. Der französische Außenminister Barrot sagte, Ziel des Angriffs sei gewesen, die Europäer zu spalten. Zuvor hatte Polens Regierungschef Tusk von einer weiteren Eskalation der russischen Seite gesprochen. Diese rücke näher an die polnische Grenze heran.

Eine russische Kampfdrohne hatte gestern einen Zug beim ukrainischen Bahnhof Jahodyn nahe der polnischen Grenze attackiert. Verletzte gab es nicht. Der ukrainischen Eisenbahngesellschaft zufolge hatte kurz vor dem Angriff ein Zug mit Sicherheitsberatern mehrerer EU-Staaten an dem Bahnhof gehalten.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.