Umar Kremlew ist IBA-Präsident und Vertrauter von Kreml-Chef Putin. (AP/Alexander Zemlianichenko)

Der Abgeordnete im Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform des Repräsentantenhauses, Garcia, stellte (warf?) die Frage auf, warum ein russischer Oligarch und Freund des russischen Staatschefs Putin den Sohn des US-Präsidenten finanziell unterstütze.

Donald Trump Jr. und seine Frau Bettina haben die Berichte der Investigativ-Website "ProPublica" bestätigt. Ihr "lieber Freund" Kremlew habe im Mai auf den Bahamas "sehr großzügig zwei unglaubliche Nächte" voller Feierlichkeiten ausgerichtet.

Kremlew ist der Präsident des Internationalen Boxverbandes IBA, zu dem das Internationale Olympische Komitee die Beziehungen abgebrochen hat. Laut einer Mitteilung der IBA verlieh Putin Kremlew im April den "Orden der Freundschaft".

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.