Treffen der G20-Finanzminister in Asheville (USA) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Für die Einladung gebe es angesichts des brutalen Krieges Russlands gegen die Ukraine überhaupt keinen Grund, erklärte der SPD-Politiker. Klingbeil sprach vom Versuch einer Normalisierung der Beziehungen durch den Gastgeber USA. Von einer "normalen" Situation mit Russland könne derzeit aber keine Rede sein. Er habe Siluanow direkt angesprochen und ihn aufgefordert, den Krieg zu beenden, sagte Klingbeil.

Die europäischen G20-Staaten verweigerten ein gemeinsames Gruppenfoto mit Siluanow.

Zuletzt hatte sich dieser im April 2022 per Video zum Treffen der Finanzminister zugeschaltet. Mehrere westliche Minister verließen damals aus Protest den Raum.

Klingbeil nennt Ausschluss von Medien "inakzeptabel"

Klingbeil kritisierte die US-Regierung auch, weil sie mehreren Journalisten von dem Gipfel ausgeschlossen hat. Der Vorgang sei "inakzeptabel", so Klingbeil. Er setze sich für eine freie und unabhängige Presse ein. Reporter der "New York Times", des "Wall Street Journal" sowie von "Bloomberg News" hatten keine Akkreditierung erhalten. Die US-Regierung nannte keine Begründung.

Die Finanzminister der G20-Staaten wollen in Asheville in North Carolina über Maßnahmen zur Belebung der Weltwirtschaft beraten. Außerdem soll das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im Dezember in Miami vorbereitet werden.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.