Die G20-Finanzminister treffen sich in Asheville (USA) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Für die Einladung gebe es angesichts des brutalen Krieges Russlands gegen die Ukraine überhaupt keinen Grund, erklärte der SPD-Politiker. Klingbeil sprach vom Versuch einer Normalisierung der Beziehungen durch den Gastgeber USA. Von einer "normalen" Situation mit Russland könne derzeit aber keine Rede sein. Er habe Siluanow direkt angesprochen und ihn aufgefordert, den Krieg zu beenden, sagte Klingbeil.

Die europäischen G20-Staaten verweigerten ein gemeinsames Gruppenfoto mit Siluanow. Zuletzt hatte sich dieser im April 2022 per Video zum Treffen der Finanzminister zugeschaltet. Mehrere westliche Minister verließen damals aus Protest den Raum.

Weißes Haus verteidigt Einladung Russlands

Das Weiße Haus verteidigte dagegen die Einladung Russlands. Die US-Regierung arbeite mit Moskau an einer Vereinbarung, die in der Ukraine "das endlose Blutvergießen beendet", sagte Sprecher Kush Desai auf Anfrage. "Der Präsident und die Regierung werden sich niemals scheuen, mit den Leuten zu sprechen, mit denen wir sprechen müssen, um dies voranzubringen", sagte Desai.

Vorgeschmack auf G20-Gipfel im Dezember?

Unser Hauptstadtkorrespondent Jörg Münchenberg, der das G20-Treffen begleitet, sprach im Deutschlandfunk mit Blick auf die Anwesenheit des russischen Finanzministers von einem "Eklat". Der Vorfall könnte ein Vorgeschmack sein auf den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten im Dezember in Florida. Es sei gut möglich, dass dann der russische Präsident Putin zu Gast sein werde - auf Einladung von US-Präsident Trump.

Klingbeil nennt Ausschluss von Medien "inakzeptabel"

Bundesfinanzminister Klingbeil kritisierte die US-Regierung beim G20-Treffen im Übrigen auch, weil sie mehreren Journalisten von dem Gipfel ausgeschlossen hat. Der Vorgang sei "inakzeptabel", so Klingbeil. Er setze sich für eine freie und unabhängige Presse ein. Reporter der "New York Times", des "Wall Street Journal" sowie von "Bloomberg News" hatten keine Akkreditierung erhalten. Die US-Regierung nannte keine Begründung.

Die Finanzminister der G20-Staaten wollen in Asheville in North Carolina über Maßnahmen zur Belebung der Weltwirtschaft beraten. Außerdem soll das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im Dezember in Miami vorbereitet werden.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.