Moskau
Russischer General niedergeschossen - Lawrow macht Kiew verantwortlich

In Moskau ist ein russischer General niedergeschossen worden.

    Moskau: Ein Ermittler verlässt ein Wohnhaus, in dem Schüsse gefallen waren. In Moskau wurde nach Behördenangaben ein Attentat auf einen hochrangigen russischen Militär verübt.
    Ein Unbekannter habe mehrfach auf Generalleutnant Wladimir Alexejew geschossen und sei anschließend geflohen. (Pavel Bednyakov / AP / dpa / Pavel Bednyakov)
    Es handele sich um Generalleutnant Wladimir Aleksejew, wie staatliche ​Medien ​unter Berufung auf die Behörden melden. Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Aleksejew ist seit 2011 stellvertretender Chef des russischen Militärgeheimdiensts. Russlands Außenminister Lawrow machte die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Das zeige, dass Kiew die Friedensgespräche scheitern lassen wolle. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind bereits mehrere hochrangige ⁠russische Militärangehörige bei Anschlägen getötet worden.
