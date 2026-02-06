Ein Unbekannter habe mehrfach auf Generalleutnant Wladimir Alexejew geschossen und sei anschließend geflohen. (Pavel Bednyakov / AP / dpa / Pavel Bednyakov)

Es handele sich um Generalleutnant Wladimir Aleksejew, wie staatliche ​Medien ​unter Berufung auf die Behörden melden. Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Aleksejew ist seit 2011 stellvertretender Chef des russischen Militärgeheimdiensts. Russlands Außenminister Lawrow machte die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Das zeige, dass Kiew die Friedensgespräche scheitern lassen wolle. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind bereits mehrere hochrangige ⁠russische Militärangehörige bei Anschlägen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.