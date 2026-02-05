Witze über die Armee

Kremlfreundliche Persönlichkeiten und Organisationen prangern öffentlich Personen an und melden sie den Behörden. (AFP / HECTOR RETAMAL)

Der Grund für die hohe Strafe sind Witze, die Ostanin über die russische Armee gemacht haben soll. Nach Ansicht der Behörden habe er sich unhöflich oder falsch über Soldaten geäußert, während diese in der Ukraine kämpften. Ostanin bestritt vor Gericht, dass sich seine Witze auf den Ukraine-Krieg bezogen haben. Ein Moskauer Gericht befand ihn dennoch wegen "Anstiftung zum Hass" für schuldig. Seit Kriegsbeginn 2022 haben sich die Zensurgesetze verschärft. Kremlfreundliche Persönlichkeiten und Organisationen prangern öffentlich Personen an und melden diese den Behörden.

