Angriffskrieg

Der ukrainische Konzern Naftogaz teilte mit, eine seiner Ölanlagen in der östlichen Region Poltawa sei getroffen worden; es habe Schäden gegeben.
Russland attackiert seit Wochen verstärkt Öl-, Gas- und Stromanlagen der Ukraine. Große Teile der Bevölkerung sind bei zweistelligen Minusgraden immer wieder ohne Wärme und Elektrizität.
Das russische Militär griff erneut auch Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen an. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko gab es mehrere Explosionen. Über mögliche Opfer oder Schäden war zunächst nichts bekannt.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.