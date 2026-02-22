Ukrainekrieg

Feuerwehrleute im Einsatz, nachdem eine russische Drohne in Kiew ein Wohnhaus getroffen hat. (dpa / Sergei Grits)

Die Luftverteidigung habe einen großen Teil davon abschießen oder neutralisieren können, teilte das ukrainische Militär mit. Laut Präsident Selenskyj wurden durch die russischen Angriffe mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt. Ziele waren vor allem Anlagen der Energieinfrastruktur in der Region um die Hauptstadt Kiew sowie der Schwarzmeerhafen Odessa und die Zentralukraine. In mehreren Regionen kam es zu Stromausfällen. Aus dem westukrainischen Lemberg wird ein Terroranschlag mit zwei Explosionen gemeldet. Mindestens eine Polizistin sei getötet und 24 Personen verletzt worden.

Die Ukraine hat in der Nacht ihrerseits ein Öllager im von Russland besetzten Luhansk angegriffen. In der Anlage sei ein Brand ausgebrochen, bestätigte der von Russland eingesetzte Gouverneur. Auch aus der annektierten Region Saporischschja wird ein ukrainischer Angriff auf die Energieinfrastruktur gemeldet. Die Ukraine wehrt sich gegen Russlands Angriffskrieg, dessen Beginn sich am Dienstag zum 4. Mal jährt.

