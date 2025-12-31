Angriff auf die Region Odessa (Archivbild eines früheren Angriffs im Oktober; aktuelles Bildmaterial liegt noch nicht vor). (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)

Getroffen wurden nach Angaben der Regionalverwaltung zwei mehrstöckige Wohngebäude, Einrichtungen der Energie- und Stromversorgung und ein Lagerhaus. Es gab demnach vier Verletzte.

Die ukrainische Armee attackierte ihrerseits Ziele in Russland ebenfalls mit Drohnen. Betroffen waren nach russischen Behördenangaben der Großraum Moskau und Gebiete im Westen des Landes sowie die von Russland annektierte Krim-Halbinsel. Demnach wurden unter anderem eine Gasleitung und der Ölverladehafen in der Stadt Tuapse am Schwarzen Meer attackiert. Über mögliche Schäden wurde nichts mitgeteilt; es soll einen Verletzten gegeben haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass 27 ukrainische Drohnen von der Luftabwehr zerstört worden seien.

