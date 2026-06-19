Eine russische Rakete hat ein Wohngebiet in der ukrainischen Stadt Charkiw getroffen. (Anatolii Lysianskyi / AP / dpa)

Lokalen Behörden zufolge wurden dabei vier Menschen getötet sowie mehrere verletzt. Bei Angriffen mit Gleitbomben auf die Großstadt Charkiw wurden zudem mehr als 40 private Wohnhäuser beschädigt. Das Unternehmen DTEK teilte mit, in der Region Dnipropetrowsk seien Energieanlagen in Brand geraten.

Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, man werde damit fortfahren, die Ukraine anzugreifen. Die ukrainische Armee hatte Moskau gestern mit Drohnen attackiert und unter anderem eine Ölraffinerie getroffen. Ein Mensch wurde getötet.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.