Bürgermeister Klitschko schrieb auf der Plattform Telegram, nach dem Einschlag ballistischer Raketen gebe es Brände in zwei Stadtbezirken. Er forderte die Einwohner auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben. Über das Ausmaß der Schäden und mögliche Opfer ist derzeit noch nichts bekannt. Auch aus weiteren Landesteilen wurden russische Angriffe mit Raketen, Gleitbomben und Drohnen gemeldet.
Moskaus Bürgermeister Sobjanin erklärte unterdessen, die russischen Streitkräfte hätten rund 30 ukrainische Drohnen abgeschossen, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.