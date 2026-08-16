Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Bürgermeister Klitschko schrieb auf der Plattform Telegram, nach dem Einschlag ballistischer Raketen gebe es Brände in zwei Stadtbezirken. Mindestens eine Person sei verletzt worden. Klitschko forderte die Einwohner auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben. Auch aus weiteren Landesteilen wurden russische Angriffe mit Raketen, Gleitbomben und Drohnen gemeldet.

Moskaus Bürgermeister Sobjanin erklärte unterdessen, die russischen Streitkräfte hätten rund 50 ukrainische Drohnen abgeschossen, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien.

Kampfdrohne über Rumänien von NATO-Kampfjet abgeschossen

Auch im an die Ukraine grenzenden Rumänien wurde eine Kampfdrohne gesichtet. Ein spanischer F-18-Jet schoss sie im Rahmen einer ⁠NATO-Mission ⁠ab. Das unbemannte Flugobjekt sei illegal aus dem benachbarten Moldau in den nationalen Luftraum eingedrungen, teilte das rumänische Verteidigungsministerium mit. Zur Herkunft der ‌Drohne selbst machte das Ministerium keine Angaben. Die Trümmer seien über unbewohntem Gebiet ​niedergegangen.

Es war bereits die vierte Drohne, die in diesem Jahr über dem Land abgeschossen wurde. Das NATO-Mitglied Rumänien hat eine mehr als 600 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurde der rumänische Luftraum ‌wiederholt von russischen Drohnen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.