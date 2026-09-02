Ukrainekrieg

Odessa wurde erneut von Russland angegriffen. (Uncredited / Ukrainian Emergency S / Uncredited)

Im Zentrum der Hauptstadt Kiew gab es mehrere Explosionen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Augenzeugen berichtete. Es wurde Luftalarm ausgelöst.

In der Nacht hatte Russland bereits die ukrainische Stadt Odessa mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben der Behörden wurden Teile der Infrastruktur zerstört. Mindestens acht Menschen wurden verletzt. ‌Das Gebiet gilt als einer der ​wichtigsten Knotenpunkte für den ukrainischen Außen- und ‌Binnenhandel.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte Fluggesellschaften in Russland vor Gefahren im eigenen Luftraum. Er begründete dies mit der hohen Zahl von Drohnen, die dort eingesetzt würden.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.