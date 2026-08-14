Mehrere Tanker im Schwarzen Meer. (picture alliance / Zoonar / Alexander Strela)

Man sehe sich zunehmend mit Terrorakten der Ukraine konfrontiert, erklärte Außenministerium in Moskau. Mit einer Waffenruhe bekäme die Ukraine die Möglichkeit, sich neu aufzustellen.

In den vergangenen Wochen hatte es von russischer und ukrainischer Seite Angriffe auf gegnerische Schiffe und Häfen im Asowschen und Schwarzen Meer gegeben. Wegen der kritischen Lage für die internationale Schifffahrt hatte der türkische Außenminister Fidan in Interviews eine Waffenruhe angeregt. Medienberichten zufolge soll es auch einen ukrainischen Vorschlag für eine Aussetzung der Angriffe gegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.