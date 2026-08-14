Mehrere Tanker im Schwarzen Meer. (picture alliance / Zoonar / Alexander Strela)

Man sehe sich zunehmend mit Terrorakten der Ukraine konfrontiert, erklärte das Außenministerium in Moskau. Mit einer Waffenruhe bekäme die Ukraine die Möglichkeit, sich neu aufzustellen.

In den vergangenen Wochen hatte es von russischer und ukrainischer Seite Angriffe auf Schiffe und Häfen im Asowschen und Schwarzen Meer gegeben. Wegen der kritischen Lage für die internationale Schifffahrt hatte der türkische Außenminister Fidan in Interviews die Waffenruhe angeregt.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.