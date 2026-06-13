Krieg
Russland meldet Abschuss von 185 ukrainischen Drohnen

Die Ukraine hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen massiven Drohnenangriff auf Russland geflogen.

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    Demnach wurden innerhalb von 12 Stunden 185 unbemannte Fluggeräte abgeschossen, die meisten in Zentralrussland. Auch die Hauptstadt sei ins Visier genommen worden. In der Region Brjansk kam nach Angaben des dortigen ⁠Gouverneurs ⁠in einem ⁠grenznahen Dorf ein Mensch ums Leben.
    Die Ukraine hat ihre Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland zuletzt ‌verstärkt. ‌Dabei liegt der Fokus auf Anlagen der Ölindustrie. Russland überzieht die Ukraine seit Beginn der Offensive vor mehr als vier Jahren seinerseits mit Luftangriffen.
    Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.