Russland griff erneut in der ukrainischen Region Saporischschja an (Archivbild). (AP Photo / Kateryna Klochko / Kateryna Klochko)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, handelt es sich um Gemeinden in den Regionen Saporischschja und Donezk. Ukrainische Behörden erklärten zudem, das russische Militär habe in der vergangenen Nacht in der Region Odessa die Hafen-Infrastruktur im Bezirk Ismajil angegriffen. Bei ukrainischen Drohnenangriffen in den russischen Regionen Astrachan und Belgorod starben nach russischen Angaben mehrere Menschen.

Nach UNO-Angaben war der vergangene Monat der folgenschwerste für die ukrainische Zivilbevölkerung seit Mai 2022. Die EU-Außenbeauftragte Kallas kündigte an, dass die Europäische Union im Herbst die Sanktionen gegen Russland deutlich ausweiten will. Die Zahl der sanktionierten russischen Personen, Unternehmen und Organisationen solle sich um ein Drittel erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.