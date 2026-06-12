In der westrussischen Grenzregion Brjansk starben nach Angaben der Behörden zwei Zivilisten nach einem ukrainischen Artillerieangriff. In der russischen Region Tatarstan wurden bei einem Angriff auf Industrieanlagen drei Menschen verletzt.
In der ukrainischen Grenzregion Sumy wurde eine Mitarbeiterin der Bahn bei einem russischen Drohnenangriff getötet. Außerdem gab es mehrere Verletzte. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.