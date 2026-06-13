Ein ukrainischer Soldat bereitet den Start einer Drohne vor (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Demnach wurden innerhalb von 12 Stunden 185 unbemannte Fluggeräte abgeschossen, die meisten in Zentralrussland. Auch die Hauptstadt sei ins Visier genommen worden, hieß es. Nahe der Stadt Temrjuk am Asowschen Meer wurde ein Seeterminal attackiert. Es gab nach örtlichen Angaben einen Toten und drei Verletzte, außerdem brach ein Feuer aus. In der Region Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine gab es laut dem dortigen ⁠Gouverneur ⁠ein weiteres Todesopfer.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Russland seit geraumer Zeit verstärkt Ziele jenseits der Grenze an. ‌Dabei liegt der Fokus auf Industrieanlagen, darunter häufig Raffinerien und Öltanks.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.