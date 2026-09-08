Rettungskräfte in Kiew nach dem Angriff auf ein Gebäude (Efrem Lukatsky / AP / dpa )

Bürgermeister Klitschko teilte mit, die Zahl der Todesopfer sei mittlerweile auf fünf gestiegen. Auch in anderen Landesteilen hat es nach ukrainischen Angaben Angriffe gegeben.

Russland berichtete seinerseits von mehreren ukrainischen Attacken. So wurden nach Behördenangaben bei einem Angriff auf die annektierte Halbinsel Krim zwei Menschen getötet.

Nach den Gesprächen der amerikanischen Unterhändler in Moskau und Kiew am Wochenende haben heute US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin telefoniert. Der Kreml teilte mit, Putin habe dabei versichert, dass Russland keine aggressiven Absichten gegenüber Europa habe. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses lag zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.