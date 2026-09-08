Wie der Katastrophenschutz mitteilte, wurden zwei Stadtbezirke mit Drohnen angegriffen. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko sprach zudem von Angriffen mit ballistischen Raketen. Die Militärverwaltung forderte die Einwohner auf, Schutzräume aufzusuchen. Bei den Angriffen wurden nach Angaben der Stadt Wohngebäude beschädigt.
Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass hatte gemeldet, dass die von Staatschef Putin angeordnete Angriffspause beendet sei. Putin hatte diese nach Darstellung eines Kreml-Sprechers wegen des Aufenthalts von US-Vermittlern in Moskau und Kiew ausgesprochen.
Aus der russischen Stadt Saratow wurde ein ukrainischer Drohnenangriff gemeldet. Der Regionalgouverneur teilte im Onlinedienst Telegram mit, mehrere Menschen seien verletzt worden.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.