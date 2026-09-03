Gegenreaktion
Russland schließt Goethe-Institute wegen deutscher Strafmaßnahmen nach Drohnenfund in Leipzig

Die deutschen Goethe-Institute in Russland werden geschlossen. Dies kündigte der russische Außenminister Lawrow an. Er erklärte in Moskau, mit der Maßnahme reagiere man auf das angekündigte Ende für das "Russische Haus" in Berlin. Das Goethe-Institut betreibt neben seiner Hauptstelle in Moskau weitere Kultureinrichtungen in St. Petersburg und Nowosibirsk.

    Das Foto zeigt das Goethe-Institut in Moskau. Vor dem Gebäude stehen und gehen Menschen.
    Das Goethe-Institut in Moskau soll geschlossen werden. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Federico Gambarini)
    Die Schließung des Kulturzentrums "Russisches Haus" war eine von mehreren deutschen Maßnahmen gegen Russland. Die Bundesregierung macht Moskau für den versuchten Anschlag mit Drohnen am Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich.
    Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter kritisierte die angekündigten Strafen gegen Russland als unzureichend. Das Russische Haus und das Generalkonsulat in Bonn hätten ohnehin längst aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen, sagte Kiesewetter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
    Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wurden inzwischen zwei Tatbeteiligte des Anschlagsversuchs identifiziert. Es soll sich um einen gebürtigen Russen mit lettischem Pass sowie um einen Mann aus Belarus mit russischem Pass handeln. Der Kreml bestreitet eine Verantwortung für den Anschlag.
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.