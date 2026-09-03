Gegenreaktion

Russland schließt Goethe-Institute wegen deutscher Strafmaßnahmen nach Drohnenfund in Leipzig

Die deutschen Goethe-Institute in Russland werden geschlossen. Dies kündigte der russische Außenminister Lawrow an. Er erklärte in Moskau, mit der Maßnahme reagiere man auf das angekündigte Ende für das "Russische Haus" in Berlin. Das Goethe-Institut betreibt neben seiner Hauptstelle in Moskau weitere Kultureinrichtungen in St. Petersburg und Nowosibirsk.