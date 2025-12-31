Aufrüstung

Die Raketen wurden in den aktiven Dienst gestellt, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Es veröffentlichte ein Video, das die mobilen Systeme zeigen soll.
Die Stationierung erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen Ost und West wegen des russischen Krieges in der Ukraine.
Mit dem Schritt will Moskau seine Fähigkeit verbessern, im Kriegsfall Ziele in ganz Europa anzugreifen. Präsident Putin zufolge soll es unmöglich sein, die Oreschnik-Raketen abzufangen. Sie sollen Berichten zufolge mehr als das Zehnfache der Schallgeschwindigkeit erreichen können.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.