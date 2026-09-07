Russische Soldaten bereiten eine Lantset-Drohne für den Abschuss auf ukrainische Stellungen an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Ukraine vor. (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)

Bei ukrainischen Drohnen-Attacken auf die russische Region Perm wurde laut dem dortigen Gouverneur ein Mensch getötet; es gab vier Verletzte. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf die grenznahe russische Region Belgorod gab es nach Angaben der Behörden ebenfalls ein Todesopfer.

Russland attackierte seinerseits den ukrainischen Schwarzmeerhafen Izmail. Nach Angaben des Verteidigungsministerium wurden dort Verladeanlagen beschossen. Bereits gestern Abend war bei einem Angriff auf den ukrainischen Hafen Tschornomorsk ein Containerschiff beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.