Die Straßenverbindung zwischen Russland und Nordkorea wurde feierlich eröffnet. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Yuri Smityuk)

Bei dem Bauwerk über dem Grenzfluss Tumen handelt es sich um die erste Verbindung für den Straßenverkehr. Bislang existierte nur eine Eisenbahnbrücke. Russland und Nordkorea teilen sich eine etwa 17 Kilometer lange Grenze bis zur Mündung des Tumen in das Meer.

Die Brücke wurde im Rahmen des Ausbaus der Zusammenarbeit beider Staaten errichtet. Sie soll vor allem den Handel und touristische Reisen von russischen Staatsbürgern nach Nordkorea erleichtern. Für Nordkoreaner ist eine Ausreise nur selten erlaubt. Die russische Führung ist einer der wenigen internationalen Partner des nordkoreanischen Regimes.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.