Russischer Angriffskrieg

Die Übergabe erfolgte laut der russischen Menschenrechtlerin Lantratova auf belarussischem Gebiet.
Unterdessen hat die ukrainische Armee nach Angaben von Präsident Selenskyj innerhalb von 24 Stunden 16 Ziele in Russland attackiert. Darunter befanden sich Ölanlagen, Logistikzentren, Flugplätze und eine Raketeneinheit. In der Nacht geriet erneut ein Lagerhaus des russischen Online-Händlers Wildberries durch einen Drohnenangriff in Brand. Eine Person wurde verletzt.
Bei einer russischen Attacke auf die ukrainische Stadt Cherson wurde außerdem nach Angaben des ukrainischen Energieunternehmens Naftogaz ein Heizkraftwerk stark beschädigt.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.