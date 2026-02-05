Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf die Ausweisung eines russischen Diplomaten seitens Deutschlands im Januar, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte. Das Auswärtige Amt hatte gegen den Mitarbeiter der russischen Botschaft Spionagevorwürfe erhoben und ihn mit sofortiger Wirkung zur "unerwünschten Person" erklärt. Die Ausweisung des russischen Diplomaten erfolgte im Zusammenhang mit der Festnahme einer Frau, die geheime Informationen mit Bezug zum Krieg in der Ukraine verschafft haben soll.
Das russische Außenministerium wies die Vorwürfe gegen den Botschaftsmitarbeiter zurück.
Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.