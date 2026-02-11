Auslaufen von "New Start"-Vertrag

Voraussetzung sei, dass auch die USA dies täten, sagte der russische Außenminister Lawrow vor dem Parlament in Moskau.
Das "New Start"-Abkommen war am 5. Februar ausgelaufen. Beide Seiten hatten zuletzt Interesse an einem neuen Atomwaffenvertrag bekundet. Die USA wollen allerdings China wegen seines wachsenden Nuklear-Arsenals in künftige Verhandlungen einbeziehen, was vom Regime in Peking bislang abgelehnt wird.
"New Start" war im April 2010 von US-Präsident Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Medwedew unterzeichnet worden. Beide Staaten verpflichteten sich darin, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu verringern.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.