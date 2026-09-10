Zum Abschluss der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin lobte Rutte die Entscheidung der Bundesregierung, bis 2029 insgesamt 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Damit liege Deutschland in Europa an der Spitze und sei außerdem ein Motor der Rüstungsproduktion.
Rutte warnte vor einer anhaltenden Bedrohung durch Russland. Die Zahl russischer hybrider Angriffe in Europa nehme zu. Nach dem Drohnen-Vorfall in Leipzig versicherte der NATO-Generalsekretär Deutschland die volle Solidarität des Bündnisses. Die Bundesregierung macht für den versuchten Anschlag Russland verantwortlich.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.