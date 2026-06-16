Das Logo des S. Fischer Verlages (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Bereits heute arbeiteten alle Programmleitungen von S. Fischer in der Hauptstadt, hieß es. Künftig sollten die verlegerischen und marktnahen Bereiche des Verlags in Berlin gebündelt werden. Dazu gehören neben der Geschäftsführung insbesondere das Marketing, der Vertrieb sowie die Presse- und Veranstaltungsabteilungen. Dadurch würden Entscheidungswege verkürzt, die Zusammenarbeit zwischen Programm und Vermarktung intensiviert und die Präsenz des Verlags im kulturell und gesellschaftlich attraktiven Umfeld Berlins gestärkt, begründete die Verlagsgruppe ihren Entschluss.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden Angebote für einen Wechsel gemacht. Über den genauen Standort in Berlin soll in naher Zukunft entschieden werden.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.