Keine Stimmen für AfD

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Sven Schulze (l.), und CDU-Parlamentsgeschäftsführer Stefan Ruland (M.) (Jan Woitas / dpa pool / dpa)

Das teilte der Fraktionsvorsitzende und geschäftsführende Ministerpräsident Schulze mit.

14 der 15 Abgeordneten stimmten für diese Lösung, einer enthielt sich.

Der AfD-Politiker Siegmund will sich im Dezember im Landtag in Magdeburg zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Für die nötige Mehrheit braucht er mindestens 42 Stimmen, seine AfD kommt auf 39. Das BSW hat angekündigt, sich enthalten zu wollen. Damit wäre Siegmund auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen.

Kritik nach Wahl von AfD-Landtagspräsident

Der AfD-Abgeordnete Rausch war kürzlich mit mehr Stimmen zum Landtagspräsidenten gewählt worden, als die AfD und das BSW zusammen Abgeordnete haben. Der CDU wurde vorgeworfen, aus ihren Reihen hätten Abgeordnete in der geheimen Wahl für Rausch gestimmt.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.