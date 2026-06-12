Kraftstoffpreise

Der sogenannte Tankrabatt ist eine befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe und gilt noch bis Ende Juni. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)

Die Debatte darüber dürfe nicht erst dann beginnen, wenn die Spritpreise wieder spürbar steigen, erklärte der SPD-Politiker. Entlastend wirken könnten etwa eine bessere steuerliche Berücksichtigung betrieblicher Mobilitätskosten oder gezielte Entlastungen für gewerblich genutzte Fahrzeuge. Panter verwies darauf, dass einzelne Unternehmen in Krisenzeiten außergewöhnliche Zusatzgewinne erzielten. Es müsse die Frage nach einem angemessenen Beitrag zur Finanzierung von Entlastungen gestellt werden.

Die Bundesregierung hat entschieden, den Tankrabatt Ende Juni auslaufen zu lassen. Dabei handelt es sich um eine befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Nach Angaben von Ökonomen sorgte der Tankrabatt im Mai für Entlastung bei der Inflation, die laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamts von 2,9 auf 2,6 Prozent zurückging. Genaue Zahlen sollen heute vorgelegt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.