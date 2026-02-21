Die Sagrada Familia in Barcelona (AFP / LLUIS GENE)

Mit 172,5 Metern ist sie nun die höchste Kirche der Welt. Sie überragt den bisherigen Spitzenreiter, das Ulmer Münster, um rund elf Meter. Wie die Stiftung in der spanischen Metropole mitteilte, ist die Installation des im bayerischen Gundelfingen hergestellten Kreuzes auf dem Hauptturm vollendet. Die begehbare Konstruktion aus Stahl und Glas wiegt fast 100 Tonnen. Sie soll am 10. Juni, dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí offiziell eingeweiht werden. Gaudí hatte festgelegt, dass die Sagrada Família nicht höher werden soll als der höchste Berg Barcelonas, der Montjuïc, mit 177 Metern.

Der Bau der Basilika dauert seit rund 140 Jahren an. Mit der endgültigen Fertigstellung wird in etwa zehn Jahren gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.